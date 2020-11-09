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Суд арестовал полицейского, предлагавшего должность за 100 млн долларов

Автор: Дмитрий Левицкий

Хмельницкий горрайонный суд арестовал старшего инспектора одного из отделов полиции в Ровенской области, который за взятку в 100 млн долларов предлагал должность. Правоохранитель может выйти под залог в размере около 550 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Такую же меру пресечения суд избрал другому фигуранту дела - гражданскому, который в сговоре с правоохранителем, предлагал другому инспектору полиции "помощь" в назначении на высшую должность.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, полицейского и его сообщника задержали 7 ноября в Ровенской области. Их задержали во время получения первой части взятки в размере 25 тысяч долларов.

Также РБК-Украина писало о задержании двух чиновников Донецкого областного союза потребительских обществ на взятке в свыше 85 тысяч долларов.

Кроме того, недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку торговли должностями в Министерстве обороны.

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