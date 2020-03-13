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Суд арестовал подозреваемого в похищении активистов Майдана

Новости » Общество     13.03.2020 - 12:58
Суд арестовал подозреваемого в похищении активистов Майдана
Фото: подозреваемый Иван Новотный (facebook.com/igor.lutsenko)

Новотного арестовали на 60 суток

Суд избрал меру пресечения Ивану Новотному, подозреваемому в причастности к похищению и пыткам активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луценко в Facebook.

По словам Луценко, суд принял решение об аресте Новотного на 60 суток.

"Суд дал 60 суток ареста Новотному Ивану Ярославичу по подозрению в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана. Это уже второй задержанный за последнюю неделю", - отметил он.

Суд арестовал подозреваемого в похищении активистов Майдана

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному участнику похищения Луценко и Вербицкого. Суд отправил подозреваемого под стражу на 60 суток. Он будет находиться под стражей до 8 мая.

Как писало РБК-Украина, 10 марта правоохранители задержали Сергея Мысливого - подозреваемого в деле об убийстве Вербицкого и похищении Луценко. В прокуратуре сообщили, что Мысливый почти 5 лет жил по поддельному паспорту.

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