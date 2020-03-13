Суд арештував підозрюваного у викраденні активістів Майдану

Фото: підозрюваний Іван Новотний (facebook.com/igor.lutsenko)

Новотного арештували на 60 діб

Суд обрав запобіжний захід Івану Новотному, підозрюваному у причетності до викрадення та катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луценка в Facebook.

За словами Луценка, суд ухвалив рішення про арешт Новотного на 60 діб.

"Суд щойно дав 60 діб арешту Новотному Івану Ярославичу за підозрою у викраденні Юрія Вербицького та мене під час подій Майдану. Це вже другий затриманий за останній тиждень", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою затриманому учаснику викрадення Луценка та Вербицького. Суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб. Він буде перебувати під вартою до 8 травня.

Як писало РБК-Україна, 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Вербицького і викрадення Луценка. У прокуратурі повідомили, що Мисливий майже 5 років жив за підробленим паспортом.