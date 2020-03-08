Суд арестовал мужчину, который напал на сотрудницу полиции в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Инцидент случился в салоне столичного автобуса

Деснянский районный суд Киева арестовал мужчину, который в столичном автобусе напал на полицейскую. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр полиции Киева.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и арестовал подозреваемого сроком на 60 суток без права внесения залога.

Отмечается, что инцидент произошел в салоне автобуса, где у потерпевшей возник конфликт с одним из пассажиров. В результате правонарушитель ударил полицейского в лицо и пытался отобрать сумку.

"Свидетели происшествия за совершение противоправных действий задержали мужчину и передали его правоохранителям, которые прибыли на место происшествия", - отметили в полиции.

Правонарушителю инкриминируют разбой (ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, днем ранее, 6 марта, в Черкасской области в одном из сел Уманского района местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с председателем сельского совета, после чего напал на сотрудников полиции, которые прибыли на вызов.