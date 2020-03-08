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Суд арештував чоловіка, який напав на поліцейську у Києві

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 00:09
Суд арештував чоловіка, який напав на поліцейську у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Інцидент трапився у салоні столичного автобуса

Деснянський районний суд Києва арештував чоловіка, який у столичному автобусі напав на поліцейську. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр поліції Києва.

Суддя задовольнив клопотання слідчого та заарештував підозрюваного строком на 60 діб без права внесення застави.

Зазначається, що інцидент стався в салоні автобуса, де у потерпілої виник конфлікт з одним із пасажирів. У результаті правопорушник вдарив поліцейську в обличчя та намагався відібрати сумку.

"Свідки події за вчинення протиправних дій затримали чоловіка та передали його правоохоронцям, котрі прибули на місце події", - зазначили в поліції.

Правопорушнику інкримінують розбій (ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днем раніше, 6 березня, у Черкаській області в одному із сіл Уманського району місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштував сварку з головою сільської ради, після чого напав на співробітників поліції, які прибули на виклик.

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