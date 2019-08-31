Суд арестовал мошенников, действовавших от имени ОП

Мошенников, которые от имени Офиса президента требовали взятку за помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме", арестовали с правом внесения залога. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос у себя на странице в Facebook.

В течение сегодняшнего дня все четверо лиц, которые представлялись уполномоченными лицами Офиса президента и были задержаны за завладение 570 тыс. долларов за якобы трудоустройство лица одним из руководителей ГК "Укроборонпром", были арестованы. Злоумышленников арестовали с правом внесения залога в размере 18 млн, 15 млн, 15 млн и 5 млн гривен каждому соответственно.

По его словам, доказательств их мошеннической деятельности оказалось достаточно. Отметим, во время обыска одного из помещений было изъято 40 листов А-4, на которых был список лиц и список сумм, полученных от них за назначения на руководящие должности.

Напомним, в Киеве задержали мошенников, которые от имени АП требовали у бывшего чиновника "Укрспецэкспорта" взятку за помощь в назначении на руководящую должность в госконцерне "Укроборонпром". За помощь злоумышленники требовали 570 тысяч долларов. Правоохранители задержали 4 человек, а не двух злоумышленников, как сообщалось ранее. Задержание происходило в одном из офисов по улице Банковой, напротив Офиса президента, при передаче денежных средств в размере 250 тыс. долларов.