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Суд арестовал имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн гривен налогов

Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

По информации РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы "за будущее" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

РБК-Украина писало, что подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Напомним, осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

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