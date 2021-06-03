Суд арештував майно нардепа М'ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн гривень податків

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі суду .

Так, 3 червня суд розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року. Тоді прокурорам відмовили у накладенні арешту на майно підозрюваного нардепа.

"За результатом апеляційного розгляду... постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного ухвалою", - йдеться в повідомленні.

За інформацією РБК-Україна, мова йде про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М'ялика. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.