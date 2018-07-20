Суд арестовал имущество компании "Держзакупівлі.Онлайн"

Правоохранители разоблачили ОПГ, которая незаконно завладела 50% доли компании

Правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, участники которой незаконно завладели 50% доли компании "Держзакупивли.Онлайн". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отметим, что "Держзакупивли.Онлайн" входит в систему публичных закупок ProZorro и открытую систему коммерческих закупок RIALTO.

Так, установлено, что участники преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, заставили одного из совладельцев компании заключить "договор" на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав. В дальнейшем, злоумышленники создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

В ходе гласных и негласных следственных действий получено достаточно доказательств для сообщения организатору преступления подозрения по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

Сообщается, что во время обыска его квартиры изъято большое количество боеприпасов к боевому нарезному оружию, а также переработанный самодельным способом карабин. В связи с чем фигуранту дополнительно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК Украины (приобретение и хранение боеприпасов, переработка огнестрельного оружия).

С целью препятствования незаконных действий, на имущество компании судом наложен арест. Наряду с этим, объявлен розыск соучастника преступления, который непосредственно осуществлял физическое воздействие на потерпевшего. По оперативной информации указанное лицо пока скрывается на территории России.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права международного аэропорта "Одесса".