Суд заарештував майно компанії "Держзакупівлі.Онлайн"

Правоохоронці викрили ОЗГ, яка незаконно заволоділа 50% частки компанії

Правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого незаконно заволоділи 50% частки компанії "Держзакупивли.Онлайн". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва Facebook.

Відзначимо, що "Держзакупивли.Онлайн" входить в систему публічних закупівель ProZorro і відкриту систему комерційних закупівель RIALTO.

Так, встановлено, що учасники злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, змусили одного із співвласників компанії укласти "договір" на відчуження належної йому частки корпоративних прав. Надалі, зловмисники створили ланцюг цивільно-правових відносин щодо переоформлення прав на підставних осіб.

У ході гласних і негласних слідчих дій отримано достатньо доказів для повідомлення організатору злочину підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

Повідомляється, що під час обшуку його квартири вилучено велику кількість боєприпасів до бойової нарізної зброї, а також перероблений саморобним способом карабін. У зв'язку з чим фігуранту додатково оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 і ч. 1 ст. 263-1 КК України (придбання та зберігання боєприпасів, переробка вогнепальної зброї).

З метою перешкоджання незаконних дій, на майно компанії судом накладено арешт. Поряд з цим, оголошено розшук співучасника злочину, який безпосередньо здійснював фізичний вплив на потерпілого. За оперативною інформацією зазначена особа поки ховається на території Росії.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва заарештував нерухомість і корпоративні права міжнародного аеропорту "Одеса".