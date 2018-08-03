Суд арестовал имущество госпредприятия "Укртелефильм" по ходатайству НАБУ

Гендиректор "Укртелефильм" передал имущество госпредприятия по заниженной цене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование о возможной растрате имущества на государственном предприятии "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм". В связи с этим Соломенским районным судом арестовано имущество госпредприятия, сообщает "Слово і Діло".

В чстности, детективами Бюро установлено, что бывший генеральный директор "Укртелефильма" Виктор Подлесный 12 июня 2016 года заключил договор купли-продажи с ООО "Лодокс". Согласно условиям договора госпредприятие должно передать "Лодоксу" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704 кв. м., 7 нежилых помещений и 36 паркомест стоимостью 13,5 миллиона гривен.

Также установлено, что 19 декабря 2017 года действия гендиректор "Укртелефильма" заключил дополнительное соглашение к этому договору, в котором было увеличено цену до 14,5 млн гривен. Также Подлесный подписал акт приема-передачи к указанному договору, согласно которому передал в пользу ООО "Лодокс" имущественные права на вышеуказанное имущество - 24 квартиры общей площадью 2704,2 кв.м., 7 нежилых помещений общей площадью 944,2 кв. м. и 36 паркомест.

Согласно справке о учете нематериальных активов "Укртелефильма", по состоянию на 1 декабря 2017 года на балансе госпредприятия находились имущественные права жилых и нежилых помещений на сумму почти 42,5 млн гривен.

"Стоимость имущественных прав основывается на заключении о стоимости, подготовленном ООО "Финансовая строительная компания "Фиск" на заказ "Укртелефильма". Следует отметить, что оценка проводилась исключительно по квартирах и нежилых помещениях, без учета 36 паркомест, то есть общая стоимость отчужденных объектов недвижимости еще больше", - отмечает издание.

Детективы НАБУ имеют информацию, что согласно условиям указанного договора, без учета цены за 36 паркомест, в среднем 1 кв м. недвижимости продано менее чем за 4000 гривен.

На основании этих договоров была произведена регистрация указанной недвижимости за физическими и юридическими лицами. Таким образом, должностными лицами "Укртелефильма" по сговору с представителями "Лодокс", ООО "Бартион Групп" и другими произошла растрата имущественных прав госпредприятия в особо крупных размерах.

В связи с этим, детективы просили Соломенский районный суд Киева наложить арест на всю перечисленную выше недвижимость. Судья удовлетворил ходатайство.

Напомним, 1 августа 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении 8 лиц, которых подозревают в завладении 259,2 млн гривен, предназначенных для реализации "Госинвестпроектом" ряда национальных проектов.