Суд арештував майно держпідприємства "Укртелефільм" за клопотанням НАБУ

Гендиректор "Укртелефільм" передав майно держпідприємства за заниженою ціною

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове розслідування про можливу розтрату майна на державному підприємстві "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм". У зв'язку з цим Солом'янським районним судом арештовано майно держпідприємства, повідомляє "Слово і Діло".

Зокрема, детективами Бюро встановлено, що колишній генеральний директор "Укртелефільму" Віктор Підлісний 12 червня 2016 року уклав договір купівлі-продажу з ТОВ "Лодокс". Відповідно до умов договору держпідприємство мало передати "Лодоксу" майнові права на 24 квартири загальною площею 2704 кв.м., 7 нежитлових приміщень і 36 паркомісць вартістю 13,5 мільйона гривень.

Також з'ясовано, що 19 грудня 2017 року дії гендиректор "Укртелефільму" уклав додаткову угоду до цього договору, у якому було збільшено ціну до 14,5 млн гривень. Також Підлісний підписав акт прийому-передачі до зазначеного договору, згідно з яким передав на користь ТОВ "Лодокс" майнові права на вищезазначене майно - 24 квартири загальною площею 2704,2 кв.м., 7 нежитлових приміщень загальною площею 944,2 кв.м. і 36 паркомісць.

Згідно з довідкою про облік нематеріальних активів "Укртелефільму", станом на 1 грудня 2017 року на балансі держпідприємства перебувають майнові права житлових і нежитлових приміщень на суму майже 42,5 млн гривень.

"Вартість майнових прав ґрунтується на висновку про вартості, підготовленому ТОВ "Фінансова будівельна компанія "Фіск" на замовлення "Укртелефільму". Слід зазначити, що оцінка проводилася виключно по квартирах і нежитлових приміщеннях, без урахування 36 паркомісць, тобто загальна вартість відчужених об'єктів нерухомості ще більше", - зазначає видання.

Детективи НАБУ мають інформацію, що відповідно до умов зазначеного договору, без урахування ціни за 36 паркомісць, в середньому 1 кв нерухомості продано менш ніж за 4000 гривень.

На підставі цих договорів була проведена реєстрація вказаної нерухомості за фізичними і юридичними особами. Таким чином, посадовими особами "Укртелефільму" за змовою з представниками "Лодокс", ТОВ "Бартіон Груп" та іншими сталась розтрата майнових прав держпідприємства в особливо великих розмірах.

У зв'язку з цим, детективи просили Солом'янський районний суд Києва накласти арешт на всю перераховану вище нерухомість. Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування стосовно 8 осіб, яких підозрюють у заволодінні 259,2 млн гривень, призначених для реалізації "Держінвестпроектом" низки національних проектів.