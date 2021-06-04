ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка "Столичный"

Новина українською →
Киев, Пятница 04 июня 2021 12:57
Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка "Столичный" Фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный".

Об этом сообщает "Апостроф".

По данным издания, Стельмах действует на предприятии в интересах так называемой "енакиевской мафии".

В данный момент ему уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом.

Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что в административном здании рынка "Столичный" утром 3 июня забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество рынок Киев Суд
NEWS
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары