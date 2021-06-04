Суд арестовал имущество бывшего номинального владельца рынка "Столичный"

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный".

Об этом сообщает "Апостроф".

По данным издания, Стельмах действует на предприятии в интересах так называемой "енакиевской мафии".

В данный момент ему уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом.

Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске.