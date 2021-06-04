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Суд заарештував майно колишнього номінального власника ринку "Столичний"

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Києва, П'ятниця 04 червня 2021 12:57
Суд заарештував майно колишнього номінального власника ринку "Столичний" Фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 3 червня, Шевченківський районний суд виніс рішення про арешт майна Олександра Стельмаха, який був номінальним власником ринку "Столичний".

Про це повідомляє "Апостроф".

За даними видання, Стельмах діє на підприємстві в інтересах так званої "Єнакіївської мафії".

Наразі йому вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах і заволодіння чужим майном.

Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Сам він переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністративній будівлі ринку "Столичний" вранці 3 червня забарикадувалися понад 30 тітушок, в результаті чого робота підприємства була заблокована.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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