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Суд арестовал еще троих участников конфликта с силовиками в Харьковской области

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 08:19
Суд арестовал еще троих участников конфликта с силовиками в Харьковской области
Фото: место инцидента (mvs.gov.ua)

Ранее суд арестовал двух подозреваемых

Суд избрал меру пересечения еще троим участникам вооруженного конфликта с силовиками в Харьковской области. Подозреваемые обстреляли авто полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, двоих подозреваемых арестовали на 60 суток с правом залога, а еще одного поместили под домашний арест.

"Злоумышленников, 42 и 38 лет, арестовали на 60 суток с правом внесения залога в 420 тысяч гривен. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Следователи открыли два уголовных дела по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел 3 июня, тогда группа мужчин совершили нападение на полицейских, порезав колеса автомобиля, а также совершив выстрел в боковое стекло из оружия.

Ранее суд арестовал двоих участников конфликта на 60 суток без права внесения залога.

Также отмечалось, что подозреваемые угрожали руководителю одного из отделов полиции.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Харьковполицияконфликт
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