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Нападение на полицейских в Харьковской области: суд арестовал двух подозреваемых

Новости » Общество     05.06.2020 - 21:37
Нападение на полицейских в Харьковской области: суд арестовал двух подозреваемых
Фото: место инцидента (mvs.gov.ua)

Подозреваемых взяли под стражу на 60 дней

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения двум участникам общественной организации, которые накануне совершили нападение и обстреляли автомобиль полицейских в Краснокутском районе Харьковской области. Их взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Двум харьковчанам, 33 и 34 лет, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в МВД.

Как отметили правоохранители, в результате инцидента были задержаны пять человек. Всем им было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются судебные заседания для избрания меры пресечения остальным задержанным.

Позже в полиции отметили, что после завершения судебного заседания под стенами суда произошел конфликт между правоохранителями и группой неизвестных, которых было около 40 человек. В результате 42-летний харьковчанин распылил газовый балончик в лицо полицейскому.

"Следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 42-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, инцидент произошел 3 июня, тогда группа мужчин совершили нападение на полицейских, порезав колеса автомобиля, а также совершив выстрел в боковое стекло из оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ХарьковХарьковнападениемера пресечения
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