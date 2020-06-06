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Суд заарештував ще трьох учасників конфлікту з силовиками в Харківській області

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 08:19
Суд заарештував ще трьох учасників конфлікту з силовиками в Харківській області
Фото: місце інциденту (mvs.gov.ua)

Раніше суд заарештував двох підозрюваних

Суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам збройного конфлікту з силовиками в Харківській області. Підозрювані обстріляли авто поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, двох підозрюваних заарештували на 60 діб з правом застави, а ще одного помістили під домашній арешт.

"Зловмисників, 42 і 38 років, заарештували на 60 діб з правом внесення застави у 420 тисяч гривень. 34-річний чоловік поміщений під цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили дві кримінальні справи за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, інцидент стався 3 червня, тоді група чоловіків скоїли напад на поліцейських, порізавши колеса автомобіля, а також зробивши постріл у бокове скло зі зброї.

Раніше суд заарештував двох учасників конфлікту на 60 діб без права внесення застави.

Також зазначалося, що підозрювані погрожували керівнику одного з відділів поліції.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Харківполицияконфликт
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