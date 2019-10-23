Суд арестовал экс-заместителя главы Минэкономики

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда

Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

"По результатам рассмотрения ходатайства судом вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

Напомним, экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко задержали во вторник, 22 октября. Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.