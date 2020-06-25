Суд арестовал экс-офицера ВСУ, переданного РФ в ходе обмена пленными

Приморский районный суд Одессы заочно арестовал офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина. Его передали России в ходе обмена пленными 7 сентября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Ракушин был задержан в мае прошлого года по подозрению в работе на российские спецслужбы. В частности, установлено, что он передавал ФСБ данные об украинских военных на Донбассе, сотрудниках СБУ в Одесской области и работе пограничной службы в Донецкой области.

Подозреваемый был арестован, но в конце августа 2019 года освобожден из-под стражи для участия в обмене пленными. Тогда Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".

Контразведка СБУ выяснила, что Ракушин, прибыв в Россию, какое-то время проживал в Воронеже у своей дочери, но затем опять начал сотрудничать с ФСБ. Так, в начале текущего года он выехал из России в "ДНР", а именно в город Донецк, и начал организовывать агентурную сеть и собирать разведданные об украинских военных и правоохранителях.

Периодически подозреваемый выезжает в оккупированный Россией Крым.

СБУ в мае объявила его в международный розыск и попросила суд заочно избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В середине июня суд это ходатайство удовлетворил в полном объеме.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла почти 70 производств из-за шпионажа и госизмены.