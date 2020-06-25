ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал экс-офицера ВСУ, переданного РФ в ходе обмена пленными

Новости » Политика     25.06.2020 - 10:36
Суд арестовал экс-офицера ВСУ, переданного РФ в ходе обмена пленными
Фото: здание суда (facebook.com/primorskysud)

Ракушин был задержан в мае прошлого года по подозрению в работе на российские спецслужбы

Приморский районный суд Одессы заочно арестовал офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина. Его передали России в ходе обмена пленными 7 сентября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Ракушин был задержан в мае прошлого года по подозрению в работе на российские спецслужбы. В частности, установлено, что он передавал ФСБ данные об украинских военных на Донбассе, сотрудниках СБУ в Одесской области и работе пограничной службы в Донецкой области.

Подозреваемый был арестован, но в конце августа 2019 года освобожден из-под стражи для участия в обмене пленными. Тогда Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".

Контразведка СБУ выяснила, что Ракушин, прибыв в Россию, какое-то время проживал в Воронеже у своей дочери, но затем опять начал сотрудничать с ФСБ. Так, в начале текущего года он выехал из России в "ДНР", а именно в город Донецк, и начал организовывать агентурную сеть и собирать разведданные об украинских военных и правоохранителях.

Периодически подозреваемый выезжает в оккупированный Россией Крым.

СБУ в мае объявила его в международный розыск и попросила суд заочно избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В середине июня суд это ходатайство удовлетворил в полном объеме.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла почти 70 производств из-за шпионажа и госизмены.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украиныарестгосизмена
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь