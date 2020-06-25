Суд заарештував екс-офіцера ЗСУ, переданого РФ в ході обміну полоненими

Фото: будівля суду (facebook.com/primorskysud)

Ракушин був затриманий у травні минулого року за підозрою в роботі на російські спецслужби

Приморський районний суд Одеси заочно заарештував офіцера запасу Збройних сил України Олександра Ракушина. Його передали Росії в ході обміну полоненими 7 вересня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Ракушин був затриманий у травні минулого року за підозрою в роботі на російські спецслужби. Зокрема, встановлено, що він передавав ФСБ дані про українських військових на Донбасі, співробітників СБУ в Одеській області та роботу прикордонної служби в Донецькій області.

Підозрюваний був заарештований, але в кінці серпня 2019 року звільнений з-під варти для участі в обмін полоненими. Тоді Росія і Україна обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Контразведка СБУ з'ясувала, що Ракушин, прибувши в Росію, якийсь час проживав у Воронежі у своєї доньки, але потім знову почав співпрацювати з ФСБ. Так, на початку поточного року він виїхав з Росії в "ДНР", а саме в місто Донецьк, і почав організовувати агентурну мережу і збирати розвіддані про українських військових та правоохоронців.

Періодично підозрюваний виїжджає в окупований Росією Крим.

СБУ в травні оголосила його в міжнародний розшук і попросила суд заочно обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У середині червня суд це клопотання задовольнив у повному обсязі.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила майже 70 виробництв через шпигунство і держзради.

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Автор: Олег Черниш