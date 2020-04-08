Суд арестовал четверых подозреваемых в перестрелке в Днепре

Фото: перестрелка в Днепре (mvs gov ua)

Троих подозреваемых арестовали 8 апреля, еще одного - в конце февраля

В Днепре сегодня, 8 апреля, суд избрал меру пресечения в виде ареста троим подозреваемым в стрельбе на улице Титова, еще одного подозреваемого суд арестовал в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что подозреваемым избрана мера пресечения сроком на 60 суток.

"На следующий день (после инцидента - ред.) 20-летнего участника конфликта арестовали. Еще трем мужчинам - 21, 27 и 49 лет была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству прокуратуры сегодня их арестовали на 60 суток без права внесения залога", - сообщили правоохранители.

Напомним, 24 февраля в Днепре напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. В результате трое людей получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи.

Позже в полиции сообщили, что инцидент произошел в связи с конфликтом бытового характера. По данному факту открыто уголовное производство за хулиганство.