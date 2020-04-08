ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал четверых подозреваемых в перестрелке в Днепре

Новости » Общество     08.04.2020 - 20:03
Суд арестовал четверых подозреваемых в перестрелке в Днепре
Фото: перестрелка в Днепре (mvs gov ua)

Троих подозреваемых арестовали 8 апреля, еще одного - в конце февраля

В Днепре сегодня, 8 апреля, суд избрал меру пресечения в виде ареста троим подозреваемым в стрельбе на улице Титова, еще одного подозреваемого суд арестовал в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что подозреваемым избрана мера пресечения сроком на 60 суток.

"На следующий день (после инцидента - ред.) 20-летнего участника конфликта арестовали. Еще трем мужчинам - 21, 27 и 49 лет была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству прокуратуры сегодня их арестовали на 60 суток без права внесения залога", - сообщили правоохранители.

Напомним, 24 февраля в Днепре напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. В результате трое людей получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи.

Позже в полиции сообщили, что инцидент произошел в связи с конфликтом бытового характера. По данному факту открыто уголовное производство за хулиганство.

Покушение на бизнесмена "Мультика": адвокат рассказал приметы стрелка В Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев
Новости Украины СтрельбаФК Днепрарест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь