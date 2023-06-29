Суд арештував ще одного чиновника Тернопільської ОВА у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному заступнику голови Тернопільської ОВА у справі про хабар. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.
"28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, чиновнику обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:
Вказаного посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 ККУ.
Нагадаємо, що вчора суд заарештував голову Тернопільської облради Михайла Головка з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.
Також запобіжний захід обрали заступникові голови Тернопільської ОВА.
26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще двох чиновників ОВА. Їх підозрюють у хабарництві.
За даними слідства, чиновники вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Після передачі траншу у розмірі понад 600 тисяч грн Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали "на гарячому".
Прокурори повідомили, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він допомагає Силам оборони України.
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