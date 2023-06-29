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Суд арештував ще одного чиновника Тернопільської ОВА у справі про хабар

Фото: суд арештував ще одного чиновника Тернопільської ОВА у справі про хабар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному заступнику голови Тернопільської ОВА у справі про хабар. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

"28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, чиновнику обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний браслет.

Вказаного посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 ККУ.

Нагадаємо, що вчора суд заарештував голову Тернопільської облради Михайла Головка з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.

Також запобіжний захід обрали заступникові голови Тернопільської ОВА.

Що відомо про справу

26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще двох чиновників ОВА. Їх підозрюють у хабарництві.

За даними слідства, чиновники вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі траншу у розмірі понад 600 тисяч грн Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали "на гарячому".

Прокурори повідомили, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він допомагає Силам оборони України.

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