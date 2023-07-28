Суд арештував головного військкома Рівненської області, який побив військового

Суд сьогодні, 28 липня, арештував головного військкома Рівненської області Сергія Луцюка. Правоохоронці вважають його причетним до побиття військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

У ДБР також повідомили, що Рівненський міський суд обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Фото: Суд (t.me/DBRgovua)

Що цьому передувало

Вчора йому було повідомлено про підозри через побиття підлеглого військового. Разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімали на телефон.

Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту.

Яке покарання загрожує головному військкому

Посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі", - додали у ДБР.

Скандал з колишнім керівником Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. Його підозрюють у незаконному збагачені під час війни, зловживанні службовим становищем, продажі "білих квитків" та ухиленні від виконання обов'язків.

Після цього в Україні ініціювали масові перевірки військкоматів, а ДБР анонсувало нові підозри.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 областей знаходяться на особливому контролі через перевірки ТЦК.