Суд арештував на 46 мільярдів частки у трьох ГЗК Ferrexpo, що належать Жеваго

Так, відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову.

"Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, коштом якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго", - йдеться в повідомленні.

В результаті, суд наклав арешт на такі активи:

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";

які опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

Крім того, суд заборонив іншим пов`язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.