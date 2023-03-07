Суд арестовал на 46 миллиардов доли в трех ГОК Ferrexpo, принадлежащих Жеваго

Соответствующее решение было принято Хозяйственным судом г. Киева по заявлению Фонда об обеспечении иска.

"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, на средства которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - говорится в сообщении.

В результате суд наложил арест на следующие активы:

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "ЕРИСТОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "БИЛАНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

которые косвенно принадлежат Константину Жеваго через FERREXPO AG.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.