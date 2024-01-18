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Суд у 59 разів знизив заставу для звинуваченого у рейдерстві Астіона

Четвер 18 січня 2024 20:22
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Суд у 59 разів знизив заставу для звинуваченого у рейдерстві Астіона Фото: суд у 59 разів знизив заставу для звинуваченого у рейдерстві Астіона (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Шевченківський райсуд Києва зменшив суму застави для власника низки аграрних підприємств Василя Астіона, якого звинувачують в системному ухиленні від сплати податків і виведенні десятків мільйонів гривень в офшори, майже в 60 разів - з 61 до 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як вказується у матеріалах справи, Василь Астіон та його брат у 2017-2021 виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію Дніпро Агро Альянс ЛТД. Бізнесмену також закидали численні рейдерські захоплення.

12 січня Шевченківський районний суд столиці під головуванням судді Анзора Сайдуллаєва розглянув клопотання Бюро економічної безпеки і Генпрокуратури щодо визначення запобіжного заходу для Василя Астіона.

Детективи БЕБ і прокурор наполягали на заставі в сумі 61,4 млн грн, що еквівалентно задокументованим збиткам державі.

Слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній у АТ "Таскомбанк" (Україна), АБ "Південний" (Україна), "Запад Банк АТ Подгориця" (Чорногорія), АТ "Регіональний Інвестиційний банк" (Латвія).

Але суддя знизив заставну суму у 59 разів - до 1 млн гривень.

Згідно з матеріалами справи, Василь та Євген Астіони, які є бенефіціарами низки агропідприємств Дніпропетровщини (ТОВ "Відродження", ТОВ "Перемога", ТОВ "Кам'янське Агро", ТОВ Дніпроагроальянс", ТОВ "Агрофірма "Схід Агро" тощо), у період з 2017 по 2021 отримували доходи у вигляді дивідендів та ухилилися від сплати податку на прибуток на суму майже 61,5 млн грн (понад 1,5 млн дол), а згодом нібито вивели ці кошти в офшор через рахунки підконтрольних компаній в українських та іноземних банках.

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