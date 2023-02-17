Сучасніші за Javelin. Україна вперше отримала новітні ПТРК Akeron: що про них відомо

За словами віце-президента Комісії з національної оборони Жан-Луї Тьєріо, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів, а також ракети до них.

Фото: протитанкові ракетні комплекси Akeron (mbda-systems com)

На що здатний Akeron MP

Akeron -

Виробник представляє Akeron, як унікальне сімейство тактичних бойових ракет п'ятого покоління. За його словами, це квантовий стрибок у порівнянні зі зброєю третього та четвертого поколінь,

Зауважимо, що американський Javelin, який до нині був на озброєнні в Україні був першим серійним ПТРК третього покоління,

Крім того, Akeron має два режими наведення:

в режимі "вистрілив і забув";

за допомогою оптико-електронної станції наведення .

Фото: протитанкові ракетні комплекси Akeron (mbda-systems com)

Тактико-технічні характеристики

Вага: 15 кг (включаючи трубу)

Довжина: 1,3 м

Діаметр: 140 мм

Дальність: мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів,

тим часом як максимальна досягає - 4000 метрів.

Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний)

При цьому ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.

На озброєнні інших країн

Франція: станом на листопад 2021 року - 1000 ракет,

Швеція: в червні 2021 року Швеція замовила пробну партію протитанкових ракет.

Бойове застосування

Akeron є