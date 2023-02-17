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Сучасніші за Javelin. Україна вперше отримала новітні ПТРК Akeron: що про них відомо

Фото: Франція передала Україні новітні ПТРК Akeron (mbda-systems com)
Автор: Каріна Левицька

Франція вперше передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.

Що нині відомо про новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron, читайте в матеріалі РБК-Україна.

За словами віце-президента Комісії з національної оборони Жан-Луї Тьєріо, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів, а також ракети до них.

Фото: протитанкові ракетні комплекси Akeron (mbda-systems com)

На що здатний Akeron MP

Akeron -

Виробник представляє Akeron, як унікальне сімейство тактичних бойових ракет п'ятого покоління. За його словами, це квантовий стрибок у порівнянні зі зброєю третього та четвертого поколінь,

Зауважимо, що американський Javelin, який до нині був на озброєнні в Україні був першим серійним ПТРК третього покоління,

Крім того, Akeron має два режими наведення:

  • в режимі "вистрілив і забув";
  • за допомогою оптико-електронної станції наведення.
Фото: протитанкові ракетні комплекси Akeron (mbda-systems com)

Тактико-технічні характеристики

  • Вага: 15 кг (включаючи трубу)

  • Довжина: 1,3 м

  • Діаметр: 140 мм

  • Дальність: мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів,
    тим часом як максимальна досягає - 4000 метрів.

  • Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний)

При цьому ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.

На озброєнні інших країн

  • Франція: станом на листопад 2021 року - 1000 ракет,
  • Швеція: в червні 2021 року Швеція замовила пробну партію протитанкових ракет.

Бойове застосування

Akeron є

Нагадаємо, Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron.

Раніше ми повідомляли, що Франція зараз сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.

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