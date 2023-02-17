Сучасніші за Javelin. Україна вперше отримала новітні ПТРК Akeron: що про них відомо

Франція вперше передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.
Що нині відомо про новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron, читайте в матеріалі РБК-Україна.
За словами віце-президента Комісії з національної оборони Жан-Луї Тьєріо, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів, а також ракети до них.
Akeron -
Виробник представляє Akeron, як унікальне сімейство тактичних бойових ракет п'ятого покоління. За його словами, це квантовий стрибок у порівнянні зі зброєю третього та четвертого поколінь,
Зауважимо, що американський Javelin, який до нині був на озброєнні в Україні був першим серійним ПТРК третього покоління,
Крім того, Akeron має два режими наведення:
Вага: 15 кг (включаючи трубу)
Довжина: 1,3 м
Діаметр: 140 мм
Дальність: мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів,
тим часом як максимальна досягає - 4000 метрів.
Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний)
При цьому ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.
Akeron є
Нагадаємо, Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron.
Раніше ми повідомляли, що Франція зараз сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.
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