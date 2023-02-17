Современнее чем Javelin. Украина впервые получила новейшие ПТРК Akeron: что о них известно

Франция впервые передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron.
Что сейчас известно о новейших противотанковых ракетных комплексах Akeron, читайте в материале РБК-Украина.
По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жан-Луи Тьерио, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов, а также ракеты к ним.
Akeron –
Производитель представляет Akeron, как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений.
Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения,
Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:
Вес: 15 кг (включая трубу)
Длина: 1,3 м
Диаметр: 140 мм
Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,
между тем как максимальная достигает – 4000 метров.
Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)
При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.
Akeron является
Напомним, Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы Akeron.
Ранее мы сообщали, что Франция сейчас сконцентрировалась на поставках Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.