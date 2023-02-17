Современнее чем Javelin. Украина впервые получила новейшие ПТРК Akeron: что о них известно

По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жан-Луи Тьерио, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов, а также ракеты к ним.

Фото: противотанковые ракетные комплексы Akeron (mbda-systems com)

На что способен Akeron MP

Akeron –

Производитель представляет Akeron, как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений.

Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения,

Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:

в режиме "выстрелил и забыл";

с помощью оптико-электронной станции наведения .

Фото: противотанковые ракетные комплексы Akeron (mbda-systems com)

Тактико-технические характеристики

Вес: 15 кг (включая трубу)

Длина: 1,3 м

Диаметр: 140 мм

Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,

между тем как максимальная достигает – 4000 метров.

Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)

При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.

На вооружении других стран

Франция: на ноябрь 2021 года - 1000 ракет,

Швеция: в июне 2021 года Швеция заказала пробную партию противотанковых ракет.

Боевое применение

Akeron является