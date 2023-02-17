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Современнее чем Javelin. Украина впервые получила новейшие ПТРК Akeron: что о них известно

Фото: Франция передала Украине новейшие ПТРК Akeron (mbda-systems com)
Автор: Карина Левицкая

Франция впервые передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron.

Что сейчас известно о новейших противотанковых ракетных комплексах Akeron, читайте в материале РБК-Украина.

По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жан-Луи Тьерио, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов, а также ракеты к ним.

Фото: противотанковые ракетные комплексы Akeron (mbda-systems com)

На что способен Akeron MP

Akeron

Производитель представляет Akeron, как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений.

Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения,

Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:

  • в режиме "выстрелил и забыл";
  • с помощью оптико-электронной станции наведения.
Фото: противотанковые ракетные комплексы Akeron (mbda-systems com)

Тактико-технические характеристики

  • Вес: 15 кг (включая трубу)

  • Длина: 1,3 м

  • Диаметр: 140 мм

  • Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,
    между тем как максимальная достигает – 4000 метров.

  • Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)

При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.

На вооружении других стран

  • Франция: на ноябрь 2021 года - 1000 ракет,
  • Швеция: в июне 2021 года Швеция заказала пробную партию противотанковых ракет.

Боевое применение

Akeron является

Напомним, Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы Akeron.

Ранее мы сообщали, что Франция сейчас сконцентрировалась на поставках Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков.

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