Сучасні засоби РЕБ дозволили ЗСУ просунутися на південь від Бахмута, - ISW

Також повідомляється, що українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. За даними експертів ISW, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій.

На думку низки експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій.

Ключові висновки ISW: