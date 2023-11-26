Современные средства РЭБ позволили ВСУ продвинуться южнее Бахмута, - ISW

Также сообщается, что украинские системы РЭБ существенно нарушали российскую связь в западной части Запорожской области в августе 2023 года. По данным экспертов ISW, эффективность российских систем РЭБ непостоянна по всему фронту, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы на базе беспилотников для срыва российских наступательных операций.

По мнению ряда экспертов, ни Россия, ни Украина в настоящее время не имеют решающего преимущества над другой стороной в плане РЭБ. Однако также отмечается, что усиление западной помощи Украине может повысит способность ВСУ точно поражать цели вблизи линии фронта, срывая наступление России и даже создавая условия для дальнейших украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW: