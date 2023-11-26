Сучасні засоби РЕБ дозволили ЗСУ просунутися на південь від Бахмута, - ISW
Перевага українських систем радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником забезпечила ЗСУ успішний наступ на південь від Бахмута у вересні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Також повідомляється, що українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. За даними експертів ISW, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій.
На думку низки експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій.
Ключові висновки ISW:
- У ніч із 24 на 25 листопада російські війська завдали найбільшого удару дронами-камікадзе по Україні з початку повномасштабного вторгнення, використовуючи нову модифікацію іранських безпілотників Shahed 131/136.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив 25 листопада, що західні партнери погодилися передати Україні кораблі для захисту українського зернового коридору в Чорному морі.
- Російські війська 25 листопада провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також у районі Бахмута та Авдіївки, і просунулися на окремих ділянках.
- Повідомляється, що російське військове командування ігнорує прохання передових частин про безпілотників.
- Міністерство реінтеграції України повідомило 24 листопада, що понад 13 500 українців повернулися до України з Росії через гуманітарний коридор у Сумській області з моменту його створення у липні 2023 року.
Нагадаємо, вчора віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні незабаром з'явиться "Армія роботів" та "Армія РЕБ" .
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