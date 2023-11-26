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Современные средства РЭБ позволили ВСУ продвинуться южнее Бахмута, - ISW

Воскресенье 26 ноября 2023 03:33
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Современные средства РЭБ позволили ВСУ продвинуться южнее Бахмута, - ISW Фото: современные средства РЭБ позволили ВСУ продвинуться южнее Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Превосходство украинских систем радиоэлектронной борьбы и воздушной разведки над противником обеспечило ВСУ успешное наступление к югу от Бахмута в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Также сообщается, что украинские системы РЭБ существенно нарушали российскую связь в западной части Запорожской области в августе 2023 года. По данным экспертов ISW, эффективность российских систем РЭБ непостоянна по всему фронту, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы на базе беспилотников для срыва российских наступательных операций.

По мнению ряда экспертов, ни Россия, ни Украина в настоящее время не имеют решающего преимущества над другой стороной в плане РЭБ. Однако также отмечается, что усиление западной помощи Украине может повысит способность ВСУ точно поражать цели вблизи линии фронта, срывая наступление России и даже создавая условия для дальнейших украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW:

  • В ночь с 24 на 25 ноября российские войска нанесли крупнейший удар дронами-камикадзе по Украине с начала полномасштабного вторжения, используя новую модификацию иранских беспилотников Shahed 131/136.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объявил 25 ноября, что западные партнеры Украины согласились передать Украине корабли для защиты украинского зернового коридора в Черном море.
  • Российские войска 25 ноября провели наступательные операции на линии Купянск – Сватово -Кременная, а также в районе Бахмута и Авдеевки, и продвинулись на отдельных участках.
  • Сообщается, что российское военное командование игнорирует просьбы передовых частей о беспилотниках.
  • Министерство реинтеграции Украины сообщило 24 ноября, что более 13 500 украинцев вернулись в Украину из России через гуманитарный коридор в Сумской области с момента его создания в июле 2023 года.

Напомним, вчера вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине в скором времени появится "Армия роботов" и "Армия РЭБ".

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