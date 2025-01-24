Сучасне обладнання та нові стандарти: у ЗСУ покращать стоматологічну допомогу військовим

Документ передбачає впровадження нових стандартів і технологій у галузі стоматології для армії. Основним елементом меморандуму є організація рентгенологічного обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців у підрозділах ЗСУ.

Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко підкреслив, що Міноборони активно працює над поліпшенням медичної допомоги для військовослужбовців.

Він зазначив, що укладена угода з громадським сектором значно покращить доступність і якість стоматологічних послуг для військових, оскільки дозволяє залучити додаткові ресурси для надання допомоги.

В рамках партнерства планується оновлення нормативів, порядків та стандартів надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям, що дозволить підвищити ефективність та сучасність медичних послуг.

Особливу увагу приділено також удосконаленню процесу ідентифікації загиблих військовослужбовців. Запровадження експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу допоможе у встановленні особи у разі потреби.