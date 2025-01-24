Современное оборудование и новые стандарты: в ВСУ улучшат стоматологическую помощь военным

Документ предусматривает внедрение новых стандартов и технологий в области стоматологии для армии. Основным элементом меморандума является организация рентгенологического обследования челюстно-лицевой области военнослужащих в подразделениях ВСУ.

Государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко подчеркнул, что Минобороны активно работает над улучшением медицинской помощи для военнослужащих.

Он отметил, что заключенное соглашение с общественным сектором значительно улучшит доступность и качество стоматологических услуг для военных, поскольку позволяет привлечь дополнительные ресурсы для оказания помощи.

В рамках партнерства планируется обновление нормативов, порядков и стандартов оказания стоматологической помощи военнослужащим, что позволит повысить эффективность и современность медицинских услуг.

Особое внимание уделено также совершенствованию процесса идентификации погибших военнослужащих. Введение экспертного сравнения прижизненного и посмертного стоматологического статуса поможет в установлении личности в случае необходимости.