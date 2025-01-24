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Современное оборудование и новые стандарты: в ВСУ улучшат стоматологическую помощь военным

Фото: Стоматологическая помощь для ВСУ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны и общественная организация "Дентал Фронт" заключили меморандум, который предусматривает внедрение новых стандартов и технологий стоматологической помощи для военнослужащих. Планируется организация рентгенологических обследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Документ предусматривает внедрение новых стандартов и технологий в области стоматологии для армии. Основным элементом меморандума является организация рентгенологического обследования челюстно-лицевой области военнослужащих в подразделениях ВСУ.

Государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко подчеркнул, что Минобороны активно работает над улучшением медицинской помощи для военнослужащих.

Он отметил, что заключенное соглашение с общественным сектором значительно улучшит доступность и качество стоматологических услуг для военных, поскольку позволяет привлечь дополнительные ресурсы для оказания помощи.

В рамках партнерства планируется обновление нормативов, порядков и стандартов оказания стоматологической помощи военнослужащим, что позволит повысить эффективность и современность медицинских услуг.

Особое внимание уделено также совершенствованию процесса идентификации погибших военнослужащих. Введение экспертного сравнения прижизненного и посмертного стоматологического статуса поможет в установлении личности в случае необходимости.

Напомним, что в Украине обновят систему учета медицинской помощи на догоспитальном этапе для военнослужащих. Устаревшая "форма 100" будет заменена на современную электронную Первичную медицинскую карточку, в соответствии с приказом Минобороны № 879.

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