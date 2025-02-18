Субсидування пасажирських перевезень залізницею за рахунок бізнесу заборонене у ЄС, - експерт

Попри зростання попиту на міжнародні залізничні перевезення, пасажирський сегмент "Укрзалізниці" стикається з низкою викликів, серед яких - оновлення рухомого складу, удосконалення тарифної політики та боротьба з дефіцитом квитків.

Але головне - змінити ставлення до пасажирського сегменту як до хронічно збиткової "чорної діри", вийти на рівень рентабельності та зупинити практику субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, пише Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Одна з основних проблем пасажирського сектору - застарілий рухомий склад, особливо у приміському сполученні. Друга – це питання у тарифах на пасажирські перевезення: вони в Україні, як і в країнах ЄС, встановлюються на доступному для громадян рівні, що в більшості випадків нижче собівартості, пояснює видання.

"Окремою є проблема компенсації витрат Укрзалізниці на перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Але цьому УЗ має отримувати компенсацію в обох випадках: якщо органи влади надають якусь пільгу, вони мають брати на себе відповідальність у відшкодуванні недоотриманого доходу для "Укрзалізниці". Що стосується тарифів, які встановлюють на доступному для громадян рівні, то в цьому випадку слід говорити про модель PSO (Public Service Obligation), тобто оплати з державного або місцевого бюджету вартості транспортної роботи", - наголошують опитані ЦТС експерти.

Втім, наразі компанія не отримує ніяких компенсацій. І, як результат, компанія змушена сплачувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень за рахунок бізнесу – тобто, підвищенням вантажних тарифів, що суперечить європейській практиці, підкреслюють експерти.

"Ми маємо ситуацію, коли пасажирські перевезення крос-субсидуються за рахунок вантажних, що заборонено в багатьох країнах ЄС. Тому, на думку експертів, потрібно шукати нову фінансову модель сталого розвитку пасажирського сектору — наприклад, продовжити регулювати соціальні перевезення, але відпустити преміальні сегменти. Адже зараз у сегменті міжнародних перевезень, де залізна дорога не є монополістом, за 2023 рік УЗ перевезла трохи менше 2 млн пасажирів. В той час як автомобільним транспортом - 8 млн! Від цього потрібно відходити", - резюмує ЦТС.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" за результатами трох кварталів минулого року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, через що ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Натомість експерти ринку звинуватили УЗ у монопольній спекуляції, і закликали до реформування – адже всі збитки, у тому числі за пасажирські перевезення, компанія скидає в один котел, а потім – покриває ці збитки за рахунок постійного підвищення тарифів на вантажі.