Субсидирование пассажирских перевозок по железной дороге за счет бизнеса запрещено в ЕС, - эксперт

Несмотря на рост спроса на международные железнодорожные перевозки, пассажирский сегмент "Укрзализныци" сталкивается с рядом вызовов, среди которых - обновление подвижного состава, совершенствование тарифной политики и борьба с дефицитом билетов.

Но главное - изменить отношение к пассажирскому сегменту как к хронически убыточной "черной дыре", выйти на уровень рентабельности и остановить практику субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, пишет Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Одна из основных проблем пассажирского сектора - устаревший подвижной состав, особенно в пригородном сообщении. Вторая - это вопрос в тарифах на пассажирские перевозки: они в Украине, как и в странах ЕС, устанавливаются на доступном для граждан уровне, что в большинстве случаев ниже себестоимости, объясняет издание.

"Отдельной является проблема компенсации расходов Укрзализныци на перевозку пассажиров, имеющих право на льготный проезд. Но при этом УЗ должна получать компенсацию в обоих случаях: если органы власти предоставляют какую-то льготу, они должны брать на себя ответственность в возмещении недополученного дохода для "Укрзализныци". Что касается тарифов, которые устанавливают на доступном для граждан уровне, то в этом случае следует говорить о модели PSO (Public Service Obligation), то есть оплаты из государственного или местного бюджета стоимости транспортной работы", - отмечают опрошенные ЦТС эксперты.

Впрочем, пока компания не получает никаких компенсаций. И, как результат, компания вынуждена платить миллиардные убытки от пассажирских перевозок за счет бизнеса - то есть, повышением грузовых тарифов, что противоречит европейской практике, подчеркивают эксперты.

"Мы имеем ситуацию, когда пассажирские перевозки кросс-субсидируются за счет грузовых, что запрещено во многих странах ЕС. Поэтому, по мнению экспертов, нужно искать новую финансовую модель устойчивого развития пассажирского сектора - например, продолжить регулировать социальные перевозки, но отпустить премиальные сегменты. Ведь сейчас в сегменте международных перевозок, где железная дорога не является монополистом, за 2023 год УЗ перевезла чуть менее 2 млн пассажиров. В то время как автомобильным транспортом - 8 млн! От этого нужно отходить", - резюмирует ЦТС.

Напомним, "Укрзализныця" по результатам трех кварталов прошлого года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, из-за чего инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Зато эксперты рынка обвинили УЗ в монопольной спекуляции, и призвали к реформированию - ведь все убытки, в том числе за пассажирские перевозки, компания сбрасывает в один котел, а затем - покрывает эти убытки за счет постоянного повышения тарифов на грузы.