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Субсидию придется вернуть. В каких случаях выплаты могут взыскать через суд

Автор: Александр Белоус

Органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возвращения денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".

"Если человек получал субсидию неправомерно, скрыл информацию о своем доходе, то орган, назначавший помощь, действительно может отправить письмо с требованием вернуть излишне полученные средства. Их необходимо вернуть на небюджетные счета структурных подразделений по социальной защите населения, открытые в Государственном казначействе", - сказала она.

При этом Лазебная заявила, что в том случае, если человек отказывается добровольно вернуть сумму излишне полученной субсидии, то орган, назначивший субсидию, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании таких средств.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров заложил в госбюджет на 2022 год расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

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Субсидии в Украине