Субсидию могут не дать. ПФУ напомнил, чем грозят ошибки в декларациях

Для назначения жилищной субсидии помимо заявления и документов, удостоверяющих личность, нужно обязательно подать декларацию о доходах. В случае допущения ошибки уполномоченный орган должен известить заявителя об ошибке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Как могут сообщить заявителю об ошибке в декларации

Как пояснили в ПФУ, уполномоченный орган самостоятельно выбирает форму такого уведомления.

В частности, это может быть: личная беседа, почтовая связь, смс-сообщение, письмо на электронную почту, сообщение через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал "Дія".

Как исправить ошибку в декларации

Для исправления ошибки гражданин может подать новую декларацию (если данные требуют изменения или уточнения) или дополнить предыдущую (если при заполнении документа обязательное поле было пропущено).

При этом подавать исправленную декларацию человек может любым удобным для него способом.

Сколько на это отводится времени

В ПФУ обращают внимание, что ошибку в декларации можно исправить в течение 30 календарных дней с даты подачи документов.

В то же время, 30-дневный срок для исправления ошибки может быть продлен на время болезни заявителя. При этом факт болезни должен быть подтвержден документально.

В назначении субсидии могут отказать

Если в течение определенного срока ошибка в декларации (или заявлении) исправлена не была, в назначении жилищной субсидии будет отказано.

Об этом заявителя сообщают в течение трех календарных дней со дня принятия решения.

При этом заявитель о принятом решении информируется с вручением соответствующего бумажного сообщения под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения, или через веб-портал электронных услуг ПФУ или же "Дію".

Напомним, недавно мы писали о том, можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку.

Добавим, ранее Минсоцполитики объяснило, в каких случаях невозможно получить субсидию.

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