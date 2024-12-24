Субсидії для ВПО: що зміниться для переселенців з 2025 року

Переселенці з нового року зможуть отримувати ще одну субсидію. Крім субсидії на комуналку, також будуть нараховувати субсидію на оренду житла для ВПО.
Більше про зміни у виплаті субсидії для осіб з категорії ВПО - у матеріалі РБК-Україна нижче.
В уряді зазначають, що для деяких переселенців в Україні з 2025 року будуть доступні дві субсидії. Їх можна буде отримувати одночасно, незалежно одна від одної.
Отримати дві субсидії зможуть родини або окремі люди, які мають низький дохід і потребують фінансової підтримки від держави.
Внутрішні переселенці, як й інші українці з соціально вразливих категорій, можуть оформити субсидію на комунальні послуги, зокрема в опалюваний сезон.
Подати заявку можна онлайн (на сайт ПФУ, мобільному застосунку "Пенсійний фонд" або через "Дію"), а також у відділенні Пенсійного фонду, виконавчих органах місцевої влади чи центрах надання адміністративних послуг.
Субсидію на комуналку можуть отримати сім'ї ВПО, в яких витрати на ЖКП перевищують встановлений для них обов’язковий платіж. Наголосимо, що допомога для ВПО на проживання не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії.
Якщо переселенці мешкають в орендованому житлі, то при оформленні субсидії договір оренди непотрібний.
Цей вид допомоги - новий і буде доступний лише з середини січня 2025 року. Оформити таку субсидію зможуть не всі ВПО, а лише ті, хто проживає у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд. Тому договір оренди повинен бути зареєстрований у ПФУ. Типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду.
Оформити субсидію на оренду зможуть сім'ї або окремі особи, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо сім'я має доходи менші, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 гривень на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть оформити грошову допомогу на проживання. З березня 2024 року Кабмін удосконалив механізм виплат, тому їх можуть отримати лише найвразливіші категорії населення.
Головна умова для нарахування - це сукупний дохід родини ВПО. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Розмір такої щомісячної допомоги - 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про виплати для переселенців - у матеріалі РБК-Україна.
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