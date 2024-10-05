Субсидії в Україні: про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Субсидії в Україні

Пенсійний фонд України здійснює перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Відомо, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, але є й ті, кому обов'язково потрібно звернутися за перерахунком до ПФУ.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється порядок нарахування субсидій. Наразі діятимуть нові правила для компенсації оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 років.

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