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Субсидії в Україні: про що важливо повідомити у Пенсійний фонд

Фото: про що важливо повідомити Пенсійний фонд, щоб і надалі отримувати субсидію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після призначення субсидії, житлові умови і не тільки можуть змінитися. Про це потрібно повідомити у Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"Громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган ПФУ", - йдеться у повідомленні.

Перелік важливих обставин, про які треба повідомити у ПФУ

  • зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї;
  • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення ОСББ;
  • перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;
  • здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тис. грн, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;
  • набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа);
  • купівля іноземної валюти, банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  • відкриття депозиту на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн, або придбання ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) на загальну суму понад 100 тис. грн.

Субсидії в Україні

Пенсійний фонд України здійснює перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Відомо, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, але є й ті, кому обов'язково потрібно звернутися за перерахунком до ПФУ.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється порядок нарахування субсидій. Наразі діятимуть нові правила для компенсації оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 років.

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