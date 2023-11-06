UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Субсидії в Україні: як дізнатися, нарахували у жовтні чи ні

Фото: як дізнатися, нарахували субсидію у жовтні 2023 чи ні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті отримувача субсидії в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - розповіли у Фонді.

Важливий момент

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

Субсидія в Україні

Субсидія в Україні надається на низку послуг, зокрема в цьому списку 10 найменувань. Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Так, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні