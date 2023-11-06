Субсидії в Україні: як дізнатися, нарахували у жовтні чи ні

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - розповіли у Фонді.

Важливий момент

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

Субсидія в Україні

Субсидія в Україні надається на низку послуг, зокрема в цьому списку 10 найменувань. Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Так, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.