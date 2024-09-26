Субсидії в Україні будуть нараховувати по-новому: що зміниться із жовтня

З 1 жовтня 2024 року в Україні змінюється порядок нарахування житлових субсидій. Тепер діятимуть нові правила для компенсацій оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 рр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постанову Кабміну № 993.
Субсидії тепер будуть розраховуватися за 15 діб, незалежно від дати початку опалювального сезону, що спрощує процес і робить його прозорішим. Це означає, що вже в листопаді українці отримають компенсації за жовтень, навіть якщо опалювальний сезон офіційно ще не розпочнеться.
Зазначається, що розмір субсидії буде збільшено через зростання тарифів на комунальні послуги. Виплати на перший місяць опалювального сезону будуть перераховані з урахуванням цих змін, але тільки з листопада.
Більшість отримувачів субсидій отримають виплати автоматично. Однак є винятки, за якими все ж таки прийдеться подавати заявку на її отримання:
Подати заявку на субсидію можна через:
Раніше в уряді України назвали суму коштів, яка залишилася до кінця 2024 року на виплати субсидій.
Також ми повідомляли, що українців будуть позбавляти пільг на комуналку за деякими умовами.
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