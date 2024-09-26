Субсидии в Украине будут начислять по-новому: что изменится с октября

С 1 октября 2024 г. в Украине меняется порядок начисления жилищных субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 гг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постановление Кабмина №993.
Субсидии теперь будут рассчитываться за 15 суток, независимо от даты начала отопительного сезона, что упрощает процесс и делает его более прозрачным. Это значит, что уже в ноябре украинцы получат компенсацию за октябрь, даже если отопительный сезон официально еще не начнется.
Отмечается, что размер субсидии будет увеличен из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Выплаты на первый месяц отопительного сезона будут перечислены с учетом этих изменений, но только с ноября.
Большинство получателей субсидий получат выплаты автоматически.Однако есть исключения, по которым все же придется подавать заявку на ее получение:
Подать заявку на субсидию можно через:
Ранее в правительстве Украины назвали сумму средств, которая осталась до конца 2024 года на выплаты субсидий.
Также мы сообщали, что украинцев будут лишать льгот на коммуналку по некоторым условиям.
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