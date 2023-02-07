Субсидії та пільги: скільки українців отримують гроші в банках та через "Укрпошту"

За даними ПФУ, усього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч - через АТ "Укрпошта".

Найбільше українців отримували пільги та субсидії в державному Ощадбанку - 834,3 тисяч осіб, ще 826,3 тисяч - в державному ПриватБанку, 60,3 тисяч в Райффайзен Банку, 64,1 тисяч - в інших банках.