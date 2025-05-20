Субсидії на оренду для ВПО: як швидко розрахувати суму онлайн

В Україні запустили зручний онлайн-сервіс, який допоможе переселенцям розрахувати субсидію на оренду. Цю суму компенсує держава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Онлайн-калькулятор створили Мінсоцполітики разом із платформою ЛУН, щоб зробити процес зрозумілішим і доступнішим. Щоб скористатись сервісом – перейдіть за посиланням.
Що потрібно вказати:
Після цього сервіс одразу покаже орієнтовний розмір допомоги.
Наприклад, сім’я з Дніпра з доходом у 17 тисяч гривень, яка орендує квартиру за 9500 гривень, може отримати субсидію понад 5 тисяч гривень. Тобто самостійно сплачуватиме лише близько 4400 гривень.
Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного окремого переселенця та сім'ї з категорії ВПО. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі, містах та селах області буде різнитися.
При розрахунку субсидії беруться до уваги:
Калькулятор - це лише орієнтовна оцінка. Остаточне рішення про призначення допомоги ухвалює Пенсійний фонд після перевірки документів.
Також тепер субсидія автоматично продовжується кожні пів року, якщо сім’я має на неї право. А ще - можна отримати компенсацію навіть за оренду кімнати, а не повного житла.
Нагадаємо, що минулого року уряд анонсував новий вид допомоги для внутрішніх переселенців - субсидія на оренду житла. У січні 2025 року стартував прийом заявок.
Кабмін зменшив фінансовий поріг на право отримувати субсидію. Тепер на таку субсидію можуть розраховувати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів, замість раніше запропонованих 30%. При цьому для отримання субсидії договір оренди повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.
Переселенці паралельно з субсидією на оренду житла зможуть отримувати і субсидію на комуналку.
Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенцям оформити виплати на проживання.
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