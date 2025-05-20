Субсидии на аренду для ВПЛ: как быстро рассчитать сумму онлайн

Онлайн-калькулятор создали Минсоцполитики вместе с платформой ЛУН, чтобы сделать процесс более понятным и доступным. Чтобы воспользоваться сервисом - перейдите по ссылке.

Что нужно указать:

город,

площадь квартиры,

количество членов семьи,

доход.

После этого сервис сразу покажет ориентировочный размер помощи.

Например, семья из Днепра с доходом в 17 тысяч гривен, которая арендует квартиру за 9500 гривен, может получить субсидию более 5 тысяч гривен. То есть самостоятельно будет платить только около 4400 гривен.

От чего зависит субсидия

Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого отдельного переселенца и семьи из категории ВПЛ. Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре, городах и селах области будет отличаться.

При расчете субсидии принимаются во внимание:

уровень доходов семьи;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья в конкретном регионе.

Что еще стоит знать

Калькулятор - это лишь ориентировочная оценка. Окончательное решение о назначении помощи принимает Пенсионный фонд после проверки документов.

Также теперь субсидия автоматически продлевается каждые полгода, если семья имеет на нее право. А еще - можно получить компенсацию даже за аренду комнаты, а не полного жилья.

