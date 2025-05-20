Субсидии на аренду для ВПЛ: как быстро рассчитать сумму онлайн

В Украине запустили удобный онлайн-сервис, который поможет переселенцам рассчитать субсидию на аренду. Эту сумму компенсирует государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Онлайн-калькулятор создали Минсоцполитики вместе с платформой ЛУН, чтобы сделать процесс более понятным и доступным. Чтобы воспользоваться сервисом - перейдите по ссылке.
Что нужно указать:
После этого сервис сразу покажет ориентировочный размер помощи.
Например, семья из Днепра с доходом в 17 тысяч гривен, которая арендует квартиру за 9500 гривен, может получить субсидию более 5 тысяч гривен. То есть самостоятельно будет платить только около 4400 гривен.
Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого отдельного переселенца и семьи из категории ВПЛ. Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре, городах и селах области будет отличаться.
При расчете субсидии принимаются во внимание:
Калькулятор - это лишь ориентировочная оценка. Окончательное решение о назначении помощи принимает Пенсионный фонд после проверки документов.
Также теперь субсидия автоматически продлевается каждые полгода, если семья имеет на нее право. А еще - можно получить компенсацию даже за аренду комнаты, а не полного жилья.
Напомним, что в прошлом году правительство анонсировало новый вид помощи для внутренних переселенцев - субсидия на аренду жилья. В январе 2025 года стартовал прием заявок.
Кабмин уменьшил финансовый порог на право получать субсидию. Теперь на такую субсидию могут рассчитывать семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов, вместо ранее предложенных 30%. При этом для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.
Переселенцы параллельно с субсидией на аренду жилья смогут получать и субсидию на коммуналку.
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