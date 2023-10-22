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Субсидія в Україні: на які послуги надається "пільга"

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 09:41
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Субсидія в Україні: на які послуги надається "пільга" Фото: на які послуги надається субсидія в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Є перелік найменувань, на які надається субсидія в Україні. В нього входять десять житлових послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

За даними Пенсійного фонду України цей перелік регламентується пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Зокрема, в нього входять:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізоване водопостачання;
  • централізоване водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
  • витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

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