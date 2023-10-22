Субсидия в Украине: на какие услуги предоставляется "льгота"
Есть список наименований, на которые предоставляется субсидия в Украине. В него входят десять жилищных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
По данным Пенсионного фонда Украины, этот перечень регламентируется пунктом 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.
В частности, в него входят:
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение и распределение электрической энергии;
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- обращение с бытовыми отходами;
- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
Субсидии в Украине
Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.
В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.
В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.
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