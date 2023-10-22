Субсидия в Украине: на какие услуги предоставляется "льгота"

Есть список наименований, на которые предоставляется субсидия в Украине. В него входят десять жилищных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По данным Пенсионного фонда Украины, этот перечень регламентируется пунктом 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

В частности, в него входят:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа;

снабжение и распределение электрической энергии;

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

обращение с бытовыми отходами;

расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.