Субсидію за фактичним місцем проживання можуть призначити орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Для цього потрібно підтвердити, що людина справді проживає за адресою, на яку оформлюється допомога.



Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, допомогу за фактичним місцем проживання можуть призначити:

орендарям житла - за умови наявності договору наймання (оренди).

внутрішньо переміщеним особам - навіть якщо вони не мають договору оренди, але фактично проживають у житлі.

людям, які проживають у будинку за рішенням суду, та за певних умов індивідуальним забудовникам, будинки яких ще не введені в експлуатацію, але за них нараховують комунальні платежі.

У таких випадках заявник має підтвердити фактичне місце проживання відповідними документами.

Як оформити субсидію за фактичною адресою

Для призначення допомоги необхідно подати заяву та декларацію. Залежно від обставин, до них додають:

договір оренди житла - для орендарів;

довідку ВПО - для внутрішньо переміщених осіб;

інші документи, що підтверджують фактичне проживання, за потреби.

Звернутися можна до Пенсійного фонду України, через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ, поштою або через ЦНАП.

Однак субсидію не призначають одночасно за зареєстрованою та фактичною адресами проживання. Тому, якщо людина переїхала й оформлює допомогу на нове житло, вона має враховувати це правило.